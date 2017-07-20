Защитник Тревор Дейли провёл день с кубком Стэнли

Защитник Тревор Дейли, недавно перешедший из «Питтсбург Пингвинз» в «Детройт Ред Уингз», провёл день с выигранным кубком Стэнли. Игрок побывал на игровом катке и съездил на пост к пожарным.



«Кубок привлекает всеобщее внимание. Его очень сложно завоевать. Когда его привозишь в какое-то место, он всегда собирает толпы людей. Можно показать его им, порадовать детей. Пусть они знают, что упорный труд будет вознаграждён. Я хочу повторить успех „Питтсбурга“ с «Детройтом», — приводит слова хоккеиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Овечкин на Мальдивах, а Малкин – в Магнитогорске. Обзор соцсетей НХЛ Жена Овечкина вспоминает любовную историю с Александром, Малкин приехал на День металлурга, а Шульц попросил налить кофе в кубок Стэнли.