Яндл: всегда приятно, когда твой тренер имеет опыт игры в защите

Защитник «Флориды Пантерз» Кит Яндл прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Боба Бугнера, в прошлом известного защитника.



«Бывший тренер „Аризоны Койотиз“ Дэйв Типпетт был нападающим оборонительного плана. Но всегда приятно, когда тренер из собственного опыта знает, что значит быть защитником. У нас почти все защитники молодые, и им поможет то, что тренер сам играл в обороне. Все рады этому назначению. Все ждут начала тренировок», — приводит слова Яндла официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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