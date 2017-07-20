Скабелка: в Фюссене «Авангард» будет отрабатывать тактические моменты

Главный тренер омского «Авангарда» Андрей Скабелка поделился ожиданиями от тренировочного сбора команды в немецком Фюссене.



«Первый сбор был закладкой физического фундамента. Здесь уже будет более специальная работа, больше будут отрабатываться тактические моменты, начнём работать над игрой в неравных составах. В конце сбора у нас уже будут две игры, которые дадут какую-то пищу для размышлений», — приводит слова Скабелки официальный сайт команды.

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Видео можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в YouTube.