Скобрев: неурядицы «Динамо» позади, главная задача — подготовка к сезону

Тренер московского «Динамо» по физической подготовке, олимпийский призёр Иван Скобрев подробно рассказал о состоянии команды.



«Остаться на сборы в Москве было очень правильным решением тренерского штаба, потому что на данный момент мы находимся в стадии комплектования команды и удобнее быть на базе „Динамо“ в Новогорске. Ну и, конечно, фактор адаптации, на родной динамовской базе тренироваться комфортнее, тем более для этого есть все условия. Это даёт эмоциональный порыв, позволяющий работать на более высоком уровне.



Первый цикл прошёл очень здорово, и в первую очередь я хочу поблагодарить тех ребят, которые были к этому готовы. Большинство ребят, в особенности ветераны команды, проявили профессионализм и были отлично готовы к сборам. Это позволило им провести первый цикл на хорошем уровне. Нас дополнили опытные новички, а вот по ряду молодых игроков на сегодняшний день есть вопросы, от них ожидали чуть большего в плане подготовки к сезону, но это задача главного тренера и нас, специалистов по физической подготовке, сделать так, чтобы эти ребята влились в основной состав гармонично. В целом команда чувствует себя отлично. Я считаю, что все неурядицы позади, и наша главная задача — хорошо подготовиться к чемпионату и проявить себя на самом высоком уровне.



Сегодня начнётся новый тренировочный цикл. Он будет очень тяжёлый, особенно первая часть, но ребята уже знакомы с нашими требованиями. Будем работать контролируемо на износ, а по итогам второго цикла планируем выехать на турнир в Минск», — цитирует Скобрева пресс-служба клуба.

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