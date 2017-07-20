Е. Медведев: думаю, в этом году «Авангард» покажет совершенно другой результат

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев рассказал о ходе предсезонной подготовки и выразил уверенность, что в новом сезоне клуб добьётся большего успеха, чем в прошлом.

«Естественно, команда складывается. Много новых ребят, есть знакомые, ещё шведы. Выглядят очень даже отлично. Думаю, что в этом году будет совершенно другой результат.



Насколько важно, что половина состава — омские воспитанники? Это важно для любого клуба. Это заслуга школы, она работает и обеспечивает первую команду кадрами», — сказал Медведев в эфире клубного телевидения.

Вы также можете посмотреть видео в официальном аккаунте клуба в YouTube.