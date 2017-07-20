Парэйко: Сент-Луис стал для меня домом, нет лучшего места для игры в хоккей

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко прокомментировал подписание с клубом нового соглашения. Контракт рассчитан на пять лет, за это время игрок заработает $ 27,5 млн.



«Я в полном восторге от того, что мы пришли к долгосрочному соглашению и я остаюсь в Сент-Луисе. Этот город стал моим домом, я хочу быть здесь. Нет лучшего места для игры в хоккей, чем Сент-Луис, где болельщики всегда поддерживают нас.



Предвкушаю следующие пять лет, не терпится вернуться на лёд в сентябре», — приводятся слова Парэйко на официальном сайте клуба.

Защитник Парэйко договорился о новом контракте с «Блюз» на пять лет и $ 27,5 млн