Мето: на бумаге «Даллас» выглядит фантастически, у нас есть всё для успеха

Защитник «Даллас Старз» Марк Мето поделился ожиданиями от грядущего сезона. Хоккеист перешёл в стан «звёзд» в результате обмена с «Вегас Голден Найтс».

«На бумаге команда выглядит фантастически, но это ничего не значит до тех пор, пока мы не выйдем на лёд. В команду пришёл новый тренер, который упорядочит систему игры, в частности, при обороне. Посмотрите на наш состав — у нас всё есть для успеха — великолепный тандем вратарей, хороший костяк защитников и нападающих. Всё есть, главное — добиваться результата и делать свою работу. Это будет нашей целью начиная с тренировочного лагеря.



Надеюсь, я подхожу под систему Хичкока. Я себя считаю игроком оборонительного плана, когда работаю в паре с атакующим защитником. Хочкок — мой первый тренер в НХЛ, он дал мне возможность попасть в лигу и играть. У нас с ним хорошая история», — цитирует Мето пресс-служба клуба.

