Малкин: о возвращении в КХЛ даже не думаю

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отверг возможность возвращения в ближайшее время в КХЛ, а также возможность отправиться на ОИ-2018 в личном порядке.



«Пока мыслей о возвращении в КХЛ даже не было. Последние два года мы с «Питтсбургом» играли очень удачно. О возвращении в КХЛ даже не думаю. Хочу ближайшие сезоны провести в Северной Америке.



Поговорить с Лемье насчёт ОИ-2018? Были мысли такие – поговорить. Но думаю, надо сделать это чуть позже, поближе к Олимпиаде. Может, в Рождество или после Нового года. А когда шёл плей-офф, все мысли были о другом, конечно. Особенно когда мы победили. Там уже всех накрыла волна позитива. Начались празднования, прошёл парад. Но тяжело будет, если лига откажет. Возможно, даже Марио окажется не в состоянии повлиять на их решение. Но я хочу поговорить с владельцами нашего клуба. Надо узнать, что они думают по этому поводу», — приводит слова Малкина «Советский спорт».

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