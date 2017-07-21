Денисов: для меня отказ сменить гражданство — это просто вопрос морали

Белорусский защитник Владимир Денисов, подписавший однолетний контракт с минским «Динамо», прокомментировал свой отказ сменить гражданство на российское ради нового контракта с челябинским «Трактором».



«Для меня случившееся просто вопрос морали, и я поступил так, как считал правильным и нужным, как подсказывал мне внутренний голос. А что кто-то там думает о моём решении, мне не очень интересно. Да, я, как и любой спортсмен, хочу что-то выиграть, чего-то достичь. Заработать, в конце концов. Финансовая составляющая, как ни крути, важна: рано или поздно со спортом придётся закончить. Но при этом, отыграв больше десяти лет за сборную, я просто не мог взять и отказаться. Сказать, что всё к тому шло, я не могу. В «Тракторе» у меня складывалось хорошо. Просто так получилось, что в Челябинске был нужен нападающий и кого-то пришлось отцепить. Хотя, не скрою, разговоры на легионерскую тему у меня с руководством были.



Обсуждать решение Андрея Стася я не хочу. Каждый сам принимает решение и отвечает за него. Ситуации бывают разные. Например, уволили, не берут на работу, а семью нужно кормить. Находится работодатель, но выдвигает ряд условий. Согласитесь? Понятно, что у каждого есть определённые границы, которые он не переступит, но, уверен, на ситуацию оказавшийся перед таким выбором человек взглянет уже иначе. Совсем другая история, когда берут и здесь, и в другом месте, но финансовые условия разные. Здесь уже возникает вопрос морали, на который каждый даёт свой ответ», — приводит слова Денисова «Беларусь сегодня».

Защитник Владимир Денисов подписал однолетний контракт с минским «Динамо»