Скабелка: хотим поставить «Авангарду» быстрый и агрессивный хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о впечатлениях от новых игроков команды и планах на новый сезон.



«Впечатления от новичков «Авангарда» очень позитивные. Все влились. Ребята работают с душой и друг друга поддерживают. Мы готовимся к контрольным матчам и чемпионату.



В целом всё, что пока мы делаем, и мне, и тренерскому штабу нравится. А всё остальное покажут только игры. Мы верим в тех ребят, которые у нас собраны в команде. У нас есть сплав молодости, опыта и мастерства. Но сейчас самое главное — стать коллективом, который способен решать самые серьёзные задачи. Я верю, что хоккеисты «Авангарда» справятся с этим.



Мы хотим поставить команде быстрый и агрессивный хоккей. Хотим построить игру на контроле шайбы, где пять игроков будут задействованы в атаке, пять отрабатывать в обороне, быстром переходе из обороны в атаку и наоборот. Чтобы была постоянная взаимопомощь и все участвовали как в оборонительных, так и в атакующих действиях», — приводит слова Скабелки «Спорт Бизнес Online».