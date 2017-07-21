В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18

В Сети появилось изображение игровой формы челябинского «Трактора», в которой команда собирается выступать в сезоне-2017/18.

Фото: «Чемпионат»

В новом сезоне челябинцы отмечают свой 70-летний юбилей, в рамках которого клуб уже представил логотип нового сезона, а также визуальный ряд. К старту сезона масштабная картина «Поколение «Т»» с Виктором Шуваловым, Геннадием Цыгуровым, Николаем Макаровым, Евгением Кузнецовым, Валерием Белоусовым и лидером нынешнего «Трактора» Максимом Якуценей украсит фасад Арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.