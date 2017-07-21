Кудин: с нетерпением ждём Энрота в команде минского «Динамо»

Тренер вратарей минского «Динамо» Андрей Кудин рассказал о своих подопечных — Степане Горячевских, Михаиле Карнаухове и новичке Юнасе Энроте, который скоро присоединится к команде.



«С Мишей и Стёпой пересекался раньше. Мишу знаю по совместной работе в юношеских и молодёжных сборных, «Динамо-Шиннике». Неплохо знаю этого вратаря. Довольно перспективный парень. Думаю, что при нормальном отношении к делу он многого может добиться. Со Степаном встречались в солигорском «Шахтёре». Это вратарь с хорошей уверенностью, очень быстрый. Для своих лет Горячевских добился немалого: выигрывал Континентальный кубок, Кубок Братины, поиграл в КХЛ. Полагаю, это хорошее приобретение для «Динамо».



В скором времени к нам присоединится и Юнас. Сейчас смотрю много матчей с его участием. Понятно, что он – чемпион мира, призёр Олимпиады, много лет провёл в НХЛ: всё это говорит о его отличной квалификации. На таком уровне плохих вратарей не бывает. Ждём его с нетерпением. Думаю, наладим хорошее взаимодействие в нашем небольшом вратарском коллективе и будем плодотворно трудиться», — приводит слова Кудина официальный сайт «Динамо».