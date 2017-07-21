Участник девяти ЧМ Гогулла завершил карьеру в сборной Германии

Нападающий сборной Германии Филип Гогулла, принявший участие в девяти чемпионатах мира, решил завершить карьеру в национальной команде, о чём сообщает официальный сайт федерации хоккея Германии.



В составе сборной Германии Гогулла отыграл в 157 матчах, в которых набрал 104 очка.



На клубном уровне Гогулла выступает в составе «Кёльнер Хайе», за который в прошлом сезоне принял участие в 51 матче чемпионата Германии, забросил 17 шайб и стал автором 29 результативных передач, записав себе в актив 46 очков.