«Нюрнберг» подписал контракт с защитником из НХЛ Гилбертом

«Нюрнберг Айс Тайгерс» объявил о подписании однолетнего соглашения с защитником Томом Гилбертом, о чём сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Гилберт в составе «Лос-Анджелес Кингз» принял участие в 18 матчах НХЛ, в которых забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи, заработав 5 очков при показателе полезности «-4», а также отбыл 6 штрафных минут.



Всего на счету Тома 655 встреч в НХЛ, в которых он записал себе в актив 223 (45+178) очка, его показатель составил «-40», а также он отбыл 198 штрафных минут.