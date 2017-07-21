Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона. Ковальчук решил остаться ещё на год в СКА, а затем вернуться в НХЛ.

«Мне говорили, что они общались с одной командой, с другой и просили меня связаться с ними. Я связывался, но никаких предложений об обмене не было, о чём я уже говорил. Ему надо договориться. Таким должен быть первый шаг. Я должен получить что-то конкретное для осмысления. Что там было, я не знаю. Это их дело, не моё. Я был готов сделать шаг со своей стороны, но до этого не дошло. Я желаю ему удачи, но, похоже, он не смог договориться.



Я уже не раз говорил, что у меня не было никаких ожиданий на этот счёт. Всё произошло довольно неожиданно. Я знал, что если он не подпишет контракт в этом году, то останется в России и следующим летом станет свободным агентом. Повлиять на это я не могу. Так что, с одной стороны, его можно было считать нашим ресурсом, но на самом деле пользы от этого было немного. Я не мог обменять или подписать его. Он всё контролировал, всё зависело от его решения, что выгодно ему и его семье. Я никак не мог на это повлиять. Всё решал он. Илья очень хороший игрок. Было бы очень здорово, если бы он вернулся в этом году. Будет хорошо, если он приедет сюда в следующем сезоне. Но в „Нью-Джерси“ его не будет», — приводятся слова Шеро на официальном сайте НХЛ.