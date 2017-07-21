Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука

21 июля 2017, пятница. 17:14. Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро рассказал, что другие клубы не делали ему предложений по обмену нападающего Ильи Ковальчука, права на которого закреплены за «дьяволами» до конца следующего сезона. Ковальчук решил остаться ещё на год в СКА, а затем вернуться в НХЛ.

«Мне говорили, что они общались с одной командой, с другой и просили меня связаться с ними. Я связывался, но никаких предложений об обмене не было, о чём я уже говорил. Ему надо договориться. Таким должен быть первый шаг. Я должен получить что-то конкретное для осмысления. Что там было, я не знаю. Это их дело, не моё. Я был готов сделать шаг со своей стороны, но до этого не дошло. Я желаю ему удачи, но, похоже, он не смог договориться.

Я уже не раз говорил, что у меня не было никаких ожиданий на этот счёт. Всё произошло довольно неожиданно. Я знал, что если он не подпишет контракт в этом году, то останется в России и следующим летом станет свободным агентом. Повлиять на это я не могу. Так что, с одной стороны, его можно было считать нашим ресурсом, но на самом деле пользы от этого было немного. Я не мог обменять или подписать его. Он всё контролировал, всё зависело от его решения, что выгодно ему и его семье. Я никак не мог на это повлиять. Всё решал он. Илья очень хороший игрок. Было бы очень здорово, если бы он вернулся в этом году. Будет хорошо, если он приедет сюда в следующем сезоне. Но в „Нью-Джерси“ его не будет», — приводятся слова Шеро на официальном сайте НХЛ.

Ковальчук: на следующий год хочу вернуться в НХЛ, там есть ещё несбыточные мечты
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
21 июля 2017, пятница
17:39 «Оттава» и форвард Дзингел договорились о двухлетнем контракте на $ 3,6 млн
17:14 Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука
16:15 Кагарлицкий: тяжёлые летние нагрузки определённо пойдут всем на пользу
16:05 «Нюрнберг» подписал контракт с защитником из НХЛ Гилбертом
16:00 Гулявцев: на сборе все игроки «Северстали» терпели, пахали, и никто не ныл
15:06 Участник девяти ЧМ Гогулла завершил карьеру в сборной Германии
15:00 Бадюков: ничего страшного не случится, если Пережогин уйдёт из «Авангарда»
14:33 Назаров: не буду настаивать на смене хоккейного гражданства Граборенко
14:31 «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко
14:29 Кудин: с нетерпением ждём Энрота в команде минского «Динамо»
13:56 В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18
13:53 Варнаков: коллектив московского «Динамо» произвёл очень приятное впечатление
13:28 Скабелка: хотим поставить «Авангарду» быстрый и агрессивный хоккей
12:36 Гаджиев: обязательства «Адмирала» по зарплате не распространяются на хоккеистов
12:15 Ковальчук: на следующий год хочу вернуться в НХЛ, там есть ещё несбыточные мечты
11:53 Сундстрём: для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд
11:34 Коваленко: профсоюзу игроков КХЛ нужно ещё многому учиться у североамериканцев
11:07 Денисов: для меня отказ сменить гражданство — это просто вопрос морали
10:31 Малкин: о возвращении в КХЛ даже не думаю
09:35 Коваленко: ВХЛ вынужденно расплачивается за ошибки предыдущего руководства лиги
00:59 Мето: на бумаге «Даллас» выглядит фантастически, у нас есть всё для успеха
00:27 Уилсон: в «Питтсбурге» всегда хотели, чтобы я играл, как Куниц или Хёрнквист
20 июля 2017, четверг
23:53 Парэйко: Сент-Луис стал для меня домом, нет лучшего места для игры в хоккей
23:38 Курри: «Йокерит» хочет выиграть Кубок Гагарина, но не кричит об этом
23:12 Орешкин: есть огромное желание работать и помогать «Динамо» Спб развиваться
23:10 Нидеррайтер: жду от «Уайлд» предложение, соответствующее моей рыночной цене
22:36 Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом клуба ВХЛ «Динамо» СПб
22:19 Е. Медведев: думаю, в этом году «Авангард» покажет совершенно другой результат
21:43 Воробьёв: «Динамо» — не пустой звук, сделаем всё, чтобы всегда быть наверху
21:20 Захаркин: в матче с «Неманом» были те, кто проявил себя не с лучшей стороны
20:44 Скобрев: неурядицы «Динамо» позади, главная задача — подготовка к сезону
20:17 Сундстрём: вскоре я могу стать одним из лидеров «Авангарда»
19:39 «Авангард» поместил в список отказов нападающего Михаила Юнькова
19:34 «Югра» отыгралась со счёта 1:3 и одолела «Неман» в товарищеском матче
19:27 «Нэшвилл» предлагает Арвидссону $ 5,5 млн за 2 года, игрок хочет $ 4,5 млн в год
18:47 Скабелка: в Фюссене «Авангард» будет отрабатывать тактические моменты
18:45 Стив Мозес заключил однолетний контракт АХЛ с фарм-клубом «Баффало»
18:20 Армстронг: Парэйко — один из лучших игроков в своей возрастной категории
17:46 Яндл: всегда приятно, когда твой тренер имеет опыт игры в защите
17:23 Защитник Тревор Дейли провёл день с кубком Стэнли
17:06 Голкипер «Трактора» Демченко представил новый шлем
17:01 Защитник Парэйко договорился о новом контракте с «Блюз» на пять лет и $ 27,5 млн
16:45 КХЛ представила фирменный стиль и логотип Недели звёзд хоккея—2018
16:36 Магнитогорский «Металлург» отправился на сбор в Германию
16:13 Кемппайнен: в КХЛ огромная пропасть между лучшими и худшими командами
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017