Форвард «Динамо» Р Головков получил травму плеча на сборах и пропустит 3 месяца

Нападающий рижского «Динамо» Георгс Головков получил серьёзную травму во время тренировочного лагеря. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



22-летний форвард повредил плечо и после медицинских тестов стало известно, что процесс восстановления займёт по меньшей мере три месяца.

Прошедший сезон стал для Головкова дебютным в КХЛ. Он принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата и набрал 3 (1 гол + 2 передачи) балла за результативность при показателе полезности «0» и 12 штрафных минутах.