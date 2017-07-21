Экс-форвард «Динамо» М Чебыкин заключил двухлетний контракт со «СКА-Нева»

Состав «СКА-Нева» пополнил 19-летний нападающий Николай Чебыкин. Соглашение с игроком рассчитано на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Ранее форвард получил статус неограниченно свободного агента.



Николай Чебыкин является воспитанником московского «Динамо». В сезоне-2014/15 он дебютировал в чемпионате МХЛ за ХК МВД. В сезоне-2016/17 игрок провёл 17 матчей за ХК МВД, в которых набрал 27 (17+10) очков, 39 игр в ВХЛ за балашихинское «Динамо» — 17 (8+9) очков и 9 раз вышел на лёд в КХЛ в составе московского «Динамо» — 1 (1+0) очко. В составе балашихинского «Динамо» Чебыкин стал обладателем кубка Братины.

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