Экс-игрок «Трактора» Ржепик расторг контракт с «Фрибур-Готтерон»

Нападающий Михал Ржепик принял решение расторгнуть контракт со швейцарским клубом «Фрибур-Готтерон», который заключил в июне 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Как поясняет пресс-служба команды, на решение Ржепика повлияло подписание контракта с вратарём Барри Брастом. Ржепик хочет перейти в клуб, где получит больше игрового времени и повысит свои шансы на попадание в сборную Чехии для участия в Олимпиаде 2018 года.

28-летний Ржепик начинал сезон-2016/17 в Континентальной хоккейной лиге — в «Тракторе», но провёл только две игры, не отметившись результативными действиями, после чего перешёл в чешскую «Спарту». В чешской лиге нападающий сыграл 26 матчей, в которых набрал 18 (8+18) очков.