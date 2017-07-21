Холл: приход в «Дэвилз» Хишира, Бойла и Юханссона заставляет верить в лучшее

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился ожиданиями от следующего сезона.



«Выйти в плей-офф было бы здорово. Моё лето всегда долгое, а нынешнее, наверное, самое долгое из всех. Я бы хотел выйти в плей-офф, почувствовать этот ажиотаж, энергию, постараться выиграть Кубок Стэнли. Это всё, чего я хочу от хоккея, и надеюсь, что это скоро произойдёт.



Мы приобрели нескольких хороших игроков. Впрочем, не думаю, что комплектование завершено. Полагаю, что ещё какие-то приобретения возможны. Но, видя приход Нико, Брайана Бойла, Юханссона, который, по моему мнению, является просто замечательным хоккеистом, заставляет меня верить в лучшее. Хочется поиграть с этими ребятами и посмотреть, чего они стоят. Надеюсь, что мы сможем сделать правильные выводы из прошлого сезона», — приводятся слова Холла на официальном сайте НХЛ.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.