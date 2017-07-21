Лукоянов: на сборах игроки «Ак Барса» заложили фундамент, пришли в себя

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал итоги предсезонных сборов в Финляндии.

«Всё самое сложное позади, фундамент заложили, пришли в себя. Теперь наконец начнутся долгожданные предсезонные игры, турниры, где уже нужно будет работать тактически, начинать заниматься своим обычным делом. Эти 12 дней были тяжёлые, но терпимые. Наше дело — работать. Всё на свете имеет свой срок, вот и сборы подошли к концу. На этих сборах мы сделали шаг вперёд по сравнению с предыдущим годом, побольше поработали», — сказал Лукоянов в эфире клубного телевидения.

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