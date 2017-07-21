Браст: некоторые люди не хотели, чтобы я вернулся в «Слован»

Вратарь Барри Браст, перешедший в швейцарский «Фрибур-Готтерон», попрощался с болельщиками «Слована», за который выступал в прошлом сезоне, и отметил, что некоторые люди не хотели, чтобы он вернулся в команду.

«С разбитым сердцем я прощаюсь с Братиславой. Не могу передать, с каким удовольствием я играл и сражался для болельщиков. Вы сделали Братиславу самым потрясающим местом для игры в хоккей. Я всегда буду помнить вашу любовь и поддержку, которую вы оказывали во время успехов и неудач. Вы сделали Братиславу моим домом. Благодаря вашему энтузиазму и поддержке я получал гораздо больше удовольствия от хоккея.

К сожалению, некоторые люди не хотели, чтобы я вернулся, так что пришло время двигаться дальше. Я желаю удачи моим теперь уже бывшим одноклубникам, врачам и сервисменам", — написал Браст в своём «инстаграме».

Вы также можете посмотреть видео в«инстаграме» Браста.