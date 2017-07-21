«Детройт» и Томаш Татар договорились о контракте на четыре года и $ 21,2 млн

«Детройт Ред Уингз» и нападающий Томаш Татар договорились об условиях нового контракта, избежав арбитражных слушаний. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?

Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 5,3 млн. Ранее сообщалось, что Татар просил у «Детройта» контракт на $ 5,3 млн, в то время как клуб предлагал $ 4,1 млн.

26-летний Татар в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 82 матчах и отметился 46 (25+21) баллами за результативность при показателе полезности "-8".

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