Кицын: во Владивостоке мне нравится всё, первое впечатление — похоже на Китай

Нападающий «Адмирала» Максим Кицын поделился впечатлениями от Владивостока и тренировочных сборов команды.



«Владивосток мне очень нравится. Первое впечатление — похоже на Китай, как по телевизору, но мне здесь нравится всё. Единственное — немного далеко ездить до стадиона, но город нравится очень.



Как отношусь к перелётам? Я четыре года играл в Новокузнецке, там тоже было много перелётов. Здесь будет ещё больше, но ребята же играют как-то. Придётся больше восстанавливаться, правильно питаться. Немного пугает, но, с другой стороны, что делать? Приняли здорово, некоторых ребят я знал. Молодая команда, хорошие ребята», — сказал Кицын в эфире клубного телевидения.

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