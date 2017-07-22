Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кицын: во Владивостоке мне нравится всё, первое впечатление — похоже на Китай

22 июля 2017, суббота. 00:21. Хоккей

Нападающий «Адмирала» Максим Кицын поделился впечатлениями от Владивостока и тренировочных сборов команды.

«Владивосток мне очень нравится. Первое впечатление — похоже на Китай, как по телевизору, но мне здесь нравится всё. Единственное — немного далеко ездить до стадиона, но город нравится очень.

Как отношусь к перелётам? Я четыре года играл в Новокузнецке, там тоже было много перелётов. Здесь будет ещё больше, но ребята же играют как-то. Придётся больше восстанавливаться, правильно питаться. Немного пугает, но, с другой стороны, что делать? Приняли здорово, некоторых ребят я знал. Молодая команда, хорошие ребята», — сказал Кицын в эфире клубного телевидения.

Андриевский: игры с Кореей нужны «Адмиралу», чтобы понять, кто на что способен

Вы также можете посмотреть видео-сюжет на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Адмирал Максим Кицын
Новости. Хоккей
22 июля 2017, суббота
00:58 Бартулис: пока трудно сказать, станет ли состав «Адмирала» сильнее
00:21 Кицын: во Владивостоке мне нравится всё, первое впечатление — похоже на Китай
00:01 «Нэшвилл» заключил новое однолетнее соглашение с вратарём Мазанецом
21 июля 2017, пятница
23:32 Андриевский: игры с Кореей нужны «Адмиралу», чтобы понять, кто на что способен
23:17 «Детройт» и Томаш Татар договорились о контракте на четыре года и $ 21,2 млн
23:10 Браст: некоторые люди не хотели, чтобы я вернулся в «Слован»
22:31 Лукоянов: на сборах игроки «Ак Барса» заложили фундамент, пришли в себя
21:56 «Слован» заключил однолетний контракт с Михалом Ржепиком
21:46 Форвард «Чикаго» Уингелс сломал ногу на тренировке и пропустит два месяца
21:28 Холл: приход в «Дэвилз» Хишира, Бойла и Юханссона заставляет верить в лучшее
20:50 Торторелла: Бобровский разочаровал в плей-офф, но он будет готов к новому сезону
20:15 Экс-игрок «Трактора» Ржепик расторг контракт с «Фрибур-Готтерон»
20:04 «Фрибур-Готтерон» подтвердил подписание контракта с вратарём «Слована» Брастом
19:49 Палат: в прошлом сезоне игроки «Тампы» думали, что легко попадут в плей-офф
19:31 Чемпион USHL Дэн Мьюз вошёл в тренерский штаб «Нэшвилла»
18:53 Экс-форвард «Динамо» М Чебыкин заключил двухлетний контракт со «СКА-Нева»
18:37 Форвард «Динамо» Р Головков получил травму плеча на сборах и пропустит 3 месяца
18:26 Годро: было бы здорово однажды стать игроком «Филадельфии»
17:39 «Оттава» и форвард Дзингел договорились о двухлетнем контракте на $ 3,6 млн
17:14 Шеро: «Нью-Джерси» не поступало предложений по обмену Ковальчука
16:15 Кагарлицкий: тяжёлые летние нагрузки определённо пойдут всем на пользу
16:05 «Нюрнберг» подписал контракт с защитником из НХЛ Гилбертом
16:00 Гулявцев: на сборе все игроки «Северстали» терпели, пахали, и никто не ныл
15:06 Участник девяти ЧМ Гогулла завершил карьеру в сборной Германии
15:00 Бадюков: ничего страшного не случится, если Пережогин уйдёт из «Авангарда»
14:33 Назаров: не буду настаивать на смене хоккейного гражданства Граборенко
14:31 «Нефтехимик» подписал контракт с защитником Граборенко
14:29 Кудин: с нетерпением ждём Энрота в команде минского «Динамо»
13:56 В Сети представлена форма «Трактора» на сезон-2017/18
13:53 Варнаков: коллектив московского «Динамо» произвёл очень приятное впечатление
13:28 Скабелка: хотим поставить «Авангарду» быстрый и агрессивный хоккей
12:36 Гаджиев: обязательства «Адмирала» по зарплате не распространяются на хоккеистов
12:15 Ковальчук: на следующий год хочу вернуться в НХЛ, там есть ещё несбыточные мечты
11:53 Сундстрём: для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд
11:34 Коваленко: профсоюзу игроков КХЛ нужно ещё многому учиться у североамериканцев
11:07 Денисов: для меня отказ сменить гражданство — это просто вопрос морали
10:31 Малкин: о возвращении в КХЛ даже не думаю
09:35 Коваленко: ВХЛ вынужденно расплачивается за ошибки предыдущего руководства лиги
00:59 Мето: на бумаге «Даллас» выглядит фантастически, у нас есть всё для успеха
00:27 Уилсон: в «Питтсбурге» всегда хотели, чтобы я играл, как Куниц или Хёрнквист
20 июля 2017, четверг
23:53 Парэйко: Сент-Луис стал для меня домом, нет лучшего места для игры в хоккей
23:38 Курри: «Йокерит» хочет выиграть Кубок Гагарина, но не кричит об этом
23:12 Орешкин: есть огромное желание работать и помогать «Динамо» Спб развиваться
23:10 Нидеррайтер: жду от «Уайлд» предложение, соответствующее моей рыночной цене
22:36 Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом клуба ВХЛ «Динамо» СПб
Все новости RSS
Партнерский контент
Кого вы считаете лучшим менеджером клуба КХЛ в нынешнем межсезонье?
Архив →
© championat.com, 2000–2017