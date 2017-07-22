Бартулис: пока трудно сказать, станет ли состав «Адмирала» сильнее

Защитник «Адмирала» Оскар Бартулис рассказал о предсезонной подготовке, а также поделился мнением об изменениях в составе команды.

«Сейчас очень много работы, всё время тренируемся. Надо заложить фундамент, чтобы хорошо провести сезон. Мы все профессионалы и знаем, в чём надо добавить. В отпуске каждый работал.



В отпуске сначала провёл время с семьёй, залечивал травму. Потом началась реабилитация, начал в зал ходить, потом лёд. После этого начался мой тренировочный лагерь — там интенсивно работали. Процентов 70-80 игроков „Адмирала“ приехали в мой лагерь. Хорошо поработали две недели на льду и в зале, побегали.



Состав наш ещё не определился, многие на просмотре. Пока трудно сказать, как всё будет, станет ли наш состав сильнее. Костяк остался, самое главное — хорошо поработать, предсезонные игры покажут, кто как готов», — сказал Бартулис в эфире клубного телевидения.

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