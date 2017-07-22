М. Воробьёв: тренировочный лагерь «Флайерз» — отличная возможность стать лучше

Нападающий Михаил Воробьёв поделился впечатлениями от тренировочного лагеря «Филадельфии Флайерз», с которым он недавно подписал контракт новичка.



«Игра в молодёжной сборной всегда была большой привилегией. Там играют лучшие игроки твоего возраста, которые соперничают с лучшими, и благодаря этому складывается идеальная среда для развития.



Я хочу продолжать развивать свою игру, и тренировочный лагерь „Флайерз“ — отличная возможность для меня стать лучше», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Филадельфии».

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