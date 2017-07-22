Холл: не думаю, что от Хишира кто-то ждёт 100 очков уже в первом сезоне

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл поделился мнением о перспективах первого номера драфта-2017 Нико Хишира, выбранного «дьяволами».



«Не думаю, что кто-то ждёт от Хишира 100 очков в этом сезоне. Но, конечно, мы хотим, чтобы он стал ценной частью команды, приносил пользу и добивался успеха. Всё зависит от него, но как коллектив мы постараемся немного его прикрыть и сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно.



Думаю, что надо начинать играть и беспокоиться только о себе, развиваться год за годом, в том числе и в первом сезоне. Я смотрел клипы из лагеря развития, и Хишир выглядел здорово. С нетерпением жду возможности поиграть с ним в тренировочном лагере. Как о человеке и хоккеисте я слышал о нём только положительные отзывы. Он станет важной частью команды», — цитирует Холла официальный сайт НХЛ.

Хишир против Патрика и другие непредсказуемые драфты НХЛ «Нью-Джерси» на драфте новичков предпочёл Нико Хишира Нолану Патрику. Рассказываем, когда ещё место первого пика был столь неочевидным.