Годро: у «Калгари» одна из лучших линий обороны в лиге и очень хороший вратарь

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро высоко оценил оборонительную линию своей команды.



«У нас одна из лучших линий обороны в лиге и очень хороший вратарь. Посмотрите на „Нэшвилл“. В плей-офф их защитники подключались к атакам. Теперь мы тоже можем так играть.



Сражения с „Эдмонтоном“? „Битва за Альберту становится всё более интересной. В последние годы интерес был не тот, но сейчас я снова чувствую напряжение на аренах в Калгари и Эдмонтоне. Приятно участвовать в этом“, — цитирует Годро официальный сайт клуба.

Годро: у «Калгари» впереди три великолепных сезона, жду с нетерпением