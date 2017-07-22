Кенневиль: с возвращением Шарпа и Саада у нас появились новые варианты в атаке

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневиль поделился мнением об атакующей линии клуба в грядущем сезоне.



«У нас есть Ник Шмальц, который может играть как в центре, так и с краю. Есть Артём Анисимов, который закроет позицию центра и может сыграть в одном звене вместе с Патриком Кейном. С возвращением Патрика Шарпа и Брэндона Саада у нас появляются новые варианты в атаке. Помимо этого, у нас есть вариант из прошлого опыта с Саадом и Тэйвзом вместе», — приводит слова главного тренера NBC Sports.

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