«Куньлунь» подписал соглашения с форвардами Коди Брэдли и Ху Яном

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с североамериканскими нападающими Коди Брэдли и Ху Яном, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт с Брэдли рассчитан на один сезон, Ху Ян подписал соглашение на два года.



В прошедшем сезоне 23-летний Брэдли играл в ECHL и третьей немецкой лиге, забив четыре гола за 21 встречу.



Китайский клуб также подтвердил расторжение заключенного в июне контракта с нападающим Вили Сопаненом, который не сумел пройти медицинское обследование.

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