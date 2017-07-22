Игнатушкин: в этом сезоне с Анисиным проблем не будет, он повзрослел

Нападающий московского «Динамо» Игорь Игнатушкин рассказал о процессе адаптации в новой для себя команде, а также заверил, что в наступающем сезоне никаких проблем с другим форвардом бело-голубых — Михаилом Анисиным — не будет.



«Сейчас идёт тяжёлая работа, предсезонка. Коллектив принял меня хорошо. Я влился в него, ребята там дружные. У нас сплав опыта и молодости. Молодые подпирают? Не без этого, каждый берёт своим. Нас сегодня здорово разделили по три звена. Опытные ребята играют с молодыми, подсказывают им, а молодые добавляют в скорости. В целом всё нормально. Проставился ли Анисин? Нет, мы договорились с ним сделать это ближе к апрелю. Мы разговаривали с ним. Видно, что он повзрослел. Думаю, в этом сезоне с Мишкой никаких проблем не будет», — передаёт слова Игнатушкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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