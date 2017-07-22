Бывший нападающий сборной Казахстана Константин Шафранов вошёл в тренерский штаб «Амура», где будет помогать Андрею Мартемьянову и отвечать за работу с форвардами, информирует Шайба.kz.



Ранее 48-летний специалист был ассистентом главного тренера в клубе «Форт-Уэйн Кометс».



Напомним, Константин Шафранов является воспитанником Усть-Каменогорска, выступал за сборную Казахстана на двух Олимпиадах и семи чемпионатах мира. В четвертьфинале Олимпийских игр в Нагано отметился заброшенной шайбой в ворота Канады.

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