Боумэн: в октябре поймём, какие кадровые решения «Чикаго» надо принимать

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн сказал, что важные кадровые решения могут быть приняты командой в октябре.



«Мы поймём, какие кадровые решения нам надо принимать, когда наступит октябрь. Посмотрим, как будет выглядеть команда, каковы будут ее сильные стороны, где нам надо будет усилиться. Пока у нас нет чёткого плана действий. Мы подождем и посмотрим, что случится за период до начала чемпионата», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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