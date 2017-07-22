Экс-защитник «Лос-Анджелеса» Гилберт подписал контракт в Германии

Защитник Том Гилберт, проведший 11 сезонов в Национальной хоккейной лиге, подписал контракт с немецким «Нюрнбергом», информирует NBC Sports. 34-летний хоккеист подписал с клубом контракт на один сезон.



В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Гилберт принял участие 18 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «-4» и 6 минутах штрафного времени.



Гилбер сыграл в НХЛ 655 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесоту Уайлд», «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес».

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