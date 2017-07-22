«Аризона» заключила контракт с форвардом Мартинуком на два года и $ 3,6 млн

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка объявил о заключении нового контракта с нападающим Джорданом Мартинуком, избежав арбитражных слушаний. Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 1,8 млн.

«Мы довольны, что подписали с Джорданом двухлетний контракт. Это трудолюбивый, универсальный форвард, который обладает хорошей скоростью. Он был эффективным игроком в прошлом году и будет играть важную роль в следующем сезоне», — цитирует Чайку пресс-служба клуба.

24-летний Мартинук в прошедшем сезоне принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата и отметился 25 (11+14) баллами за результативность, а также заработал 40 штрафных минут.