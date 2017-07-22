Зубов: игра для «Сочи» была тяжеловатой, «Нефтехимик» превосходил в движении

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в предсезонном матче (5:2).

«Не сказал бы, что быстрые голы предопределили исход матча. Да, голы были быстрыми, мы заработали большинство, но потом соперник перехватил инициативу, нас поддавили. Нам несколько раз удалось выстоять в меньшинстве, а в конце второго периода уже мы немного добавили. В целом игра была тяжеловатой для нас, где-то соперник превосходил в движении. Мы использовали свои моменты, хорошо сыграли в обороне, отработали в своей зоне и за счёт этого получили такой результат.



В игре с «Трактором» мы увидим других игроков и другие сочетания. Мы постараемся полностью использовать наш текущий состав, который есть на этом сборе. Мы хотим посмотреть всех ребят и надеемся, что они покажут то, на что способны», — цитирует Зубова пресс-служба клуба.