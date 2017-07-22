В Вегасе выпустили пиво, названное в честь «Голден Найтс»

Пивоварня Вегаса «Хоп Натс Брюинг» выпустила пиво, названное в честь новой команды НХЛ — «Вегас Голден Найтс», сообщает SinBin.

«Вегас Голден Найтс» стала первой командой города, вступившей в одну из главных профессиональных лиг США (НХЛ, НБА, Главная лига бейсбола). Сезон-2017/18 станет дебютным для «рыцарей». Команда будет выступать на «Ти-Мобайл Арене». Летом 2017 года Национальная хоккейная лига провела драфт расширения, на котором «Вегас» выбрал по одному незащищённому игроку из каждого клуба.