Зыбин: сборная России U18 сейчас в поиске сочетаний звеньев и пар защитников

Главный тренер юниорской сборной U18 Александр Зыбин прокомментировал победу над «Красной Армией» в товарищеском матче (3:2).

«Это первая официальная игра в сезоне. Ребятам было достаточно тяжело после трёх недель серьёзной подготовки. Сейчас мы в поиске сочетаний звеньев и пар защитников. Сегодня увидели и хорошие моменты, и то, над чем ещё предстоит работать. Время есть: проверим ещё одно звено, которое у нас осталось, и уже в Новогорске будем доводить до ума все остальные наши наработки. В целом я сегодня доволен ребятами, их самоотдачей, они выкладывались по полной», — цитирует Зыбина пресс-служба ФХР.