29 игроков сборной России U18 примут участие в подготовке к мемориалу Глинки

24-го июля сборная России U18 усечённым составом из 29 человек отправится в Новогорск, где приступит к подготовке к стартовому турниру сезона — мемориалу Ивана Глинки. Расположение команды покидают вратари Георгий Дубровский и Тимур Шиянов, нападающие Роман и Илья Баданины. Также по состоянию здоровья принять участие в дальнейшей подготовке не смогут нападающие Глеб Муртазин, у которого травма, и Даниил Мисюль.



Таким образом, состав команды, отправляющийся в Новогорск, включает 3 вратаря, 10 защитников и 16 нападающих:

Вратари: Амир Мифтахов, Даниил Исаев, Денис Рыбалкин;

Защитники: Никита Охотюк, Данила Журавлёв, Данила Галенюк, Никита Солопанов, Антон Малышев, Богдан Жиляков, Роман Калиниченко, Глеб Бабинцев, Даниил Валитов, Андрей Прибыльский;

Нападающие: Григорий Денисенко, Руслан Исхаков, Дамир Билялов, Дмитрий Завгородний, Матвей Гуськов, Павел Ротенберг, Егор Соколов, Максим Шабанов, Сергей Александров, Данила Дяденькин, Александр Жабреев, Никита Ртищев, Максим Цыбин, Алексей Дробин, Михаил Ромаев, Демид Мансуров.

Зыбин: сборная России U18 сейчас в поиске сочетаний звеньев и пар защитников