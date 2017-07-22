Энрот: не хочу вспоминать время в «Торонто», было совсем не весело

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о прошедшем сезоне в НХЛ. Шведский голкипер начал сезон в «Торонто Мэйпл Лифс», затем был переведён в АХЛ, после чего обменян в «Анахайм Дакс», где также выступал за фарм-клуб и провёл в «Сан-Диего» 18 матчей.

«С „Торонто“ у нас ничего не сложилось, мне было совсем не весело. Я не хочу об этом вспоминать, хочу как можно скорее забыть это время. Когда меня обменяли, я был счастлив, хоть и знал, что в „Анахайме“ буду играть за „Сан-Диего“. В Сан-Диего всё было здорово.

Об Олимпиаде пока не думаю, если честно, но решение переехать в Европу далось легче от того, что Игры состоятся в этом сезоне", — цитирует Энрота Hockey Sverige.