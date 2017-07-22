Рижское «Динамо» расторгло просмотровый контракт с защитником Фрейбергсом

Защитник Ральф Фрейбергс покидает рижское «Динамо», где был на просмотре. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Как сообщается на официальном сайте клуба, хоккеист отправится в Чехию. Место Фрейбергса в составе команды на сборах занял защитник ХК «Рига» Паулс Сварс.



26-летний Фрейбергс выступал за «Динамо» один сезон. Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал пять голевых передач при показателе полезности "-4", а также заработал 30 штрафных минут.



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