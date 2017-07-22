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Рижское «Динамо» расторгло просмотровый контракт с защитником Фрейбергсом

22 июля 2017, суббота. 23:30. Хоккей

Защитник Ральф Фрейбергс покидает рижское «Динамо», где был на просмотре. Контракт с ним расторгнут по обоюдному согласию сторон. Как сообщается на официальном сайте клуба, хоккеист отправится в Чехию. Место Фрейбергса в составе команды на сборах занял защитник ХК «Рига» Паулс Сварс.

26-летний Фрейбергс выступал за «Динамо» один сезон. Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата, забросил одну шайбу и сделал пять голевых передач при показателе полезности "-4", а также заработал 30 штрафных минут.

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
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22 июля 2017, суббота
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