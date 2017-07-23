«Нэшвилл» предлагает Уотсону контракт на $ 700 тыс., игрок хочет $ 1,4 млн

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон просит зарплату $ 1,4 млн в год, в то время как клуб предлагает $ 700 тыс. Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



Арбитражные слушания назначены на 24 июля, они состоятся, если стороны не придут к соглашению. В прошедшем сезоне Уотсон заработал $ 575 тыс. Он принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата и набрал 17 (5+12) баллов за результативность. В плей-офф он помог команде дойти до финала, забросив четыре шайбы и сделав пять передач в 22 играх.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?