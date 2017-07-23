«Калгари» заключил новые контракты с Хетеуэем, Гиллисом и Риттихом

«Калгари Флэймз» заключил контракты с вратарями Джоном Гиллисом и Давидом Риттихом, а также нападающим Гарнетом Хэтеуэем, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны на один год.



23-летний Гиллис в прошедшем сезоне дебютировал в НХЛ, проведя одну игру. Он также сыграл 39 матчей за «Стоктон» в АХЛ и одержал 18 побед с процентом отражённых бросков 91 и коэффициентом надёжности 2,93.



24-летний Риттих одержал 15 побед в 31 матче за «Стоктон», отразив 92,4% бросков и пропуская в среднем 2,27 шайбы за игру. Он также дебютировал в НХЛ, проведя один матч.



Хэтеуэй в 26 матчах за основную команду набрал 5 (1+4) очка и заработал 44 минуты штрафа.



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