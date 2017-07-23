Зюзин: для «Салавата» 34 фамилии в списке «ушли — пришли» — это игра ва-банк

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин прокомментировал массовые перестановки в составе команды в это межсезонье.



«В принципе, никаких сюрпризов мы не видим — втягивающий цикл в Уфе сменился полноценным двухнедельным сбором в Финляндии. Как уже говорил, может быть, учитывая очень серьёзные перестановки в составе, команда могла выйти из отпуска не 10 июля, а на неделю раньше. С другой стороны, лишь 40 дней подготовки — срок, на мой взгляд, в общем-то не критический. Особенно если учесть календарь — из первых 11 матчей 10 Уфа проведёт дома. Этот календарь позволяет где-то рискнуть и войти в сезон на лёгкости.



Провёл в НХЛ больше пятисот матчей за шесть клубов, и, в принципе, такие массовые перестановки за океаном иногда бывают. Но, конечно, для «Салавата» 34 фамилии в списке «ушли — пришли» — это, по всей видимости, рекорд. И игра ва-банк. Лично меня больше всего огорчило, что Уфа не смогла удержать молодёжь — Капризова и Воробьёва. Причём если тягаться с ЦСКА за Капризова с учётом всех обстоятельств оказалось тяжеловато, то фарм-клуб «Филадельфии» в борьбе за Воробьёва, наверное, можно было побеждать. Много лет играл в НХЛ, считаю, что Воробьёв в своём нынешнем статусе слишком сильно с «Филли» рискнул, чуть поторопился. С другой стороны, в обороне остались Арзамасцев и Гареев, то есть наша работа всё же не ушла в песок. Если же говорить о новичках, то Зубов, Кокарев, Фёдоров, Кемппайнен, Кубалик — это явное усиление атаки, принципиально разные роли в обороне должны сыграть Панин и Ларсен, в воротах способен прогрессировать Кареев. Безусловно, это суперселекция», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

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