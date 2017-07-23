Нападающий СКА Илья Ковальчук опубликовал фото с пойманной акулой.



«Люблю рыбалку», — написал форвард с своём «Инстаграме».



В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».



Ранее стало известно, что Илья подписал со СКА новый однолетний контракт. Также нападающий сообщил, что по истечении следующего сезона он вернётся в НХЛ.

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