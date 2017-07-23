Зюзин: совсем не уверен, что во втором сезоне в КХЛ Скривенс адаптируется

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин выразил сомнение по поводу подписания командой контракта с канадским голкипером Беном Скривенсом, который в прошлом сезоне выступал в составе минского «Динамо».



«У любого игрока, который приезжает из Северной Америки, возникают проблемы с адаптацией. Вспоминаю свои первые матчи в СКА, когда на большой площадке чувствовал себя некомфортно. Мне постоянно казалось, что кто-то из партнёров не добегает — из-за чего передачи порой получались не удобными, не в клюшку. В итоге первый сезон в СКА я завалил, зато второй, после полной адаптации, получился очень удачным. Может быть, тогда у нас в СКА ещё больше мучился Евгений Набоков. Эти постоянные паузы, пасы вместо бросков, к которым ты приучен в НХЛ, наверное, тоже выбивали из колеи. В конце концов даже такой большой вратарь, как Набоков, не сдержался — и вернулся в НХЛ.



Теперь о Скривенсе. В принципе, в прошлом сезоне в Минске он играл очень неровно, может быть, где-то даже в стиле нашего Сведберга. Канадский тренер минского «Динамо» Скривенса поддержал, но в Уфе соотечественника уже не будет. И я совсем не уверен, что во втором сезоне в КХЛ канадец после таких щадящих условий адаптируется и прибавит. Плюс ко всему, коллективу не совсем понятно, почему с учётом позднего старта Скривенс, подписавший контракт ещё 4 июля, задержался на 10 дней. Поверьте, такие моменты в любой команде отслеживаются. Особенно именитыми российскими хоккеистами, которые в Лиге уже поработали и которых раздражают двойные стандарты», — приводит слова Зюзина Russia-Hockey.

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