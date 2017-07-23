«Аризона» подписала однолетний контракт с форвардом Годетом

Генеральный менеджер «Аризона Койотс» Джон Чайка объявил о подписании однолетнего двустороннего соглашения с нападающим Тайлером Годетом. Условия контракта пока не разглашаются, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Тайлер в составе «Койотс» провёл в НХЛ 4 матча, в которых отдал 1 результативную передачу. Большую часть сезона Годет защищал цвета «Туксон Роудраннерз», отыграл в 62 встречах АХЛ, в которых забросил 6 шайб и стал автором 16 результативных передач, набрав 22 очка при показателе полезности «-15».