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Малкин: Ковальчук легко сможет вернуться в НХЛ, у него есть желание

23 июля 2017, воскресенье. 15:30. Хоккей

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о возможном возвращении форварда петербургского СКА Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу. Ковальчук мог переехать за океан уже в это межсезонье, но решил ещё на сезон остаться в Санкт-Петербурге.

«Сможет ли Ковальчук через сезон вернуться в НХЛ? Думаю, у Ильи есть желание. Это самое главное. А какой он игрок — все знают. Так что легко сможет вернуться. Человек уже выступал в этой лиге, сделал там себе имя», — приводит слова Малкина официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Питтсбург Пингвинз ХК СКА Евгений Малкин Илья Ковальчук
Новости. Хоккей
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