Малкин: Ковальчук легко сможет вернуться в НХЛ, у него есть желание

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о возможном возвращении форварда петербургского СКА Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу. Ковальчук мог переехать за океан уже в это межсезонье, но решил ещё на сезон остаться в Санкт-Петербурге.



«Сможет ли Ковальчук через сезон вернуться в НХЛ? Думаю, у Ильи есть желание. Это самое главное. А какой он игрок — все знают. Так что легко сможет вернуться. Человек уже выступал в этой лиге, сделал там себе имя», — приводит слова Малкина официальный сайт лиги.



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