Диц: думаю, в Астане не соскучусь, в городе много достопримечательностей

Защитник «Барыса» Даррен Диц рассказал о тренировках в клубе и поделился впечатлениями от Астаны.



«Всё отлично. Все ребята очень дружелюбные и общительные. Сейчас мы усердно тренируемся. Первая неделя тяжёлых тренировок прошла, впереди ещё одна такая же неделя. Подготовка к сезону проходит очень плодотворно.



Астана очень красива. Но пока не всё успел посмотреть, так как каждый день шли тренировки. После того как заселился в квартиру, был занят её обустройством. Знаю, что сейчас в Астане проходит всемирная выставка Экспо, планирую её посетить. Заметил, что в городе много достопримечательностей. Ещё успею всё посмотреть. Также хотел бы сходить на футбольный матч. Думаю, в Астане не соскучусь», — цитирует Дица Шайба.kz.

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