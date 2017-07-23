Форвард Роман Людучин покинул «Куньлунь»

Нападающий Роман Людучин покинул китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», сообщает в своём «твиттере» член тренерского штаба команды Игорь Кравчук. Игрок находился в клубе на пробном контракте.



Сезон-2016/17 29-летний хоккеист провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2» при 50 минутах штрафного времени.



Ранее Людучин выступал за «Спартак», «Сочи», «Торпедо», «Нефтехимик» и «Локомотив».

«Куньлунь» объявил о переходе нападающего Людучина