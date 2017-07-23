«Локомотив» — «Северсталь»: обзор лучших моментов матча

Череповецкая «Северсталь» на своём официальном сайте разместила видео лучших моментов товарищеского матча с ярославским «Локомотивом» (2:3 Б).



Первыми отличились «железнодорожники». Сначала Максим Тальбо реализовал большинство для своей команды. А спустя несколько минут он же оказался на острие контратаки «Локо» и удвоил преимущество своей команды. В концовке периода соперники практически постоянно играли в неравных составах. Сначала Даниил Вовченко реализовал большинство и сократил отставание, а затем Дмитрий Кагарлицкий убежал в меньшинстве на рандеву с голкипером хозяев и переиграл его. Финальная сирена зафиксировала ничью – 2:2. В серии послематчевых бросков оказались сильнее игроки «Локомотива». Единственная результативная попытка на счету Артура Каюмова.



Посмотреть видео также можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

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